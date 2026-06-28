Марочко: силы РФ бьют по Ореховатке

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что уцелевшие подразделения ВСУ после потери Рай-Александровки отступили на запасные позиции в Ореховатке в ДНР. По его словам, украинское командование укрепляет «ворота» к Славянску бежавшими из освобожденной российской армией Рай-Александровки в ДНР военными.