Bild: Бундесвер в серьезной ситуации не сможет положиться на железную дорогу ФРГ

БЕРЛИН, 28 июня. /ТАСС/. Бундесвер (ВС ФРГ) в чрезвычайной ситуации не смог бы положиться на железную дорогу Германии, сбой на ней продемонстрировал уязвимость логистики НАТО, пишет газета Bild.
Вечером 23 июня Deutsche Bahn приостановил движение поездов по всей Германии из-за масштабного сбоя в системе цифровой железнодорожной радиосистемы GSMR. Перебои затронули не только региональные поезда и поезда дальнего следования, но и городскую электричку в Берлине. Сбой в движении поездов продолжался около 1,5 часов. Ситуацию удалось стабилизировать с помощью системы экстренного реагирования.
В случае кризиса, как отмечает газета, подобное крайне опасно, поскольку Германия является ключевым логистическим узлом НАТО. При военной эскалации через железную дорогу ФРГ должны быть быстро переброшены техника, военные и грузы на восточный фланг альянса, подчеркивает издание. «В случае чрезвычайной ситуации Бундесвер не сможет положиться на железную дорогу. Железнодорожная сеть к этому пока не готова, а сотрудники компании не обучены», — заявил Bild профессор инженерных наук из Высшей школы техники и экономики Берлина Кристиан Бёттгер. По его мнению, железная дорога и ее персонал вряд ли готовы, к примеру, к появлению беспилотников над диспетчерскими пунктами.
В свою очередь эксперт по безопасности Янник Хартманн также утверждал, что даже короткие сбои в период напряженности могут стать большой проблемой. «Даже если сбои длятся всего несколько часов, в условиях угрозы нападения или военного положения мы не можем себе позволить подобные помехи. В таких ситуациях единственное, что имеет значение, — это максимально быстрый ремонт», — указал он. В связи с этим Хартманн выступил за проведение специальных учений для ремонтных бригад. Кроме того, центральные магистрали, узловые станции и важные диспетчерские пункты необходимо продублировать дополнительными линиями связи. «Например, в транспортном треугольнике Рурский регион — Берлин — Ганновер», — резюмировал Хартманн, добавив, что это важная артерия НАТО, связывающая порт в Роттердаме с восточным направлением.
Эксперт по железнодорожному транспорту Бёттгер, со своей стороны, призвал подготовить обходные пути как резервные маршруты на случай разрушения основных магистралей. Он также заметил, что в чрезвычайных ситуациях необходим больший прагматизм. В настоящее время в Германии действуют максимальные требования безопасности. «Если, к примеру, выходит из строя система радиосвязи, останавливается вообще все», — констатировал он. Вместо этого персонал должен быть обучен продолжать движение поездов даже в таких условиях.
Однако Хартманн заявил, что обеспечить стопроцентную защиту абсолютно всех путей и важных кабелей никогда не удастся, «это иллюзия».