Bild: Бундесвер в серьезной ситуации не сможет положиться на железную дорогу ФРГ

В свою очередь эксперт по безопасности Янник Хартманн также утверждал, что даже короткие сбои в период напряженности могут стать большой проблемой. «Даже если сбои длятся всего несколько часов, в условиях угрозы нападения или военного положения мы не можем себе позволить подобные помехи. В таких ситуациях единственное, что имеет значение, — это максимально быстрый ремонт», — указал он. В связи с этим Хартманн выступил за проведение специальных учений для ремонтных бригад. Кроме того, центральные магистрали, узловые станции и важные диспетчерские пункты необходимо продублировать дополнительными линиями связи. «Например, в транспортном треугольнике Рурский регион — Берлин — Ганновер», — резюмировал Хартманн, добавив, что это важная артерия НАТО, связывающая порт в Роттердаме с восточным направлением.