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IRIB: в Иране произошла серия взрывов

Несколько снарядов попали в телекоммуникационную вышку Сирика и в деревню Масен на Кешме.

ДОХА, 28 июня. /ТАСС/. Серия взрывов произошла в Иране в районе города Сирик и на острове Кешм. Об этом сообщила гостелерадиокомпания IRIB.

Несколько снарядов попали в телекоммуникационную вышку Сирика, а также в деревню Масен на Кешме, передает IRIB. О пострадавших информация не поступала.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило нанесение новых ударов по нескольким военным объектам на территории Ирана по распоряжению президента США Дональда Трампа. Вскоре после журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на американского представителя в сфере обороны сообщила, что военная операция США в Иране завершена.

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