IRIB: в Иране произошла серия взрывов

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило нанесение новых ударов по нескольким военным объектам на территории Ирана по распоряжению президента США Дональда Трампа. Вскоре после журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на американского представителя в сфере обороны сообщила, что военная операция США в Иране завершена.