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В Центральном командовании ВС США подтвердили новые удары по иранским целям

Вооружённые силы США нанесли новые удары по нескольким объектам в Иране после якобы атаки на коммерческий танкер в районе Ормузского пролива. Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ).

Вооружённые силы США нанесли новые удары по нескольким объектам в Иране после якобы атаки на коммерческий танкер в районе Ормузского пролива. Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ).

В публикации командования в соцсети X говорится, что после предыдущих американских ударов Ирану была предоставлена возможность соблюдать режим прекращения огня, однако утром его силы якобы атаковали беспилотником танкер под флагом Панамы, перевозивший более 2 млн баррелей нефти.

Уточняется, что в ответ американская авиация нанесла удары по объектам военной инфраструктуры Ирана, включая средства наблюдения, системы связи и ПВО, склады беспилотников, а также объекты, связанные с постановкой морских мин.

Ранее журналист Axios Барак Равид сообщил, что военные США наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива.

Близ иранского города Сирик были слышны несколько взрывов.

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