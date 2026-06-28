В Центральном командовании ВС США подтвердили новые удары по иранским целям

В публикации командования в соцсети X говорится, что после предыдущих американских ударов Ирану была предоставлена возможность соблюдать режим прекращения огня, однако утром его силы якобы атаковали беспилотником танкер под флагом Панамы, перевозивший более 2 млн баррелей нефти.