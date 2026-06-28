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В Венесуэле ребенка спасли из-под завалов спустя 70 часов после обрушения здания

Колумбийские спасатели, помогающие ликвидировать последствия землетрясений в Венесуэле, вызволили из-под завалов 11-летнего мальчика, который провел под обломками рухнувшего здания 70 часов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Колумбии.

Колумбийские спасатели, помогающие ликвидировать последствия землетрясений в Венесуэле, вызволили из-под завалов 11-летнего мальчика, который провел под обломками рухнувшего здания 70 часов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Колумбии.

Ведомство поблагодарило отряд спасателей, в который входят сотрудники Национальной службы по управлению рисками стихийных бедствий Колумбии и пожарной службы Боготы. «Эта операция дарит надежду и укрепляет решимость продолжать поиски выживших», — сообщила пресс-служба в соцсети X.

Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле вечером 24 июня с разницей в минуту. Количество погибших превысило 1400 человек, сообщил глава Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. Пропавшими без вести числятся больше 68 тыс. человек. Разбор завалов еще продолжается.

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