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РИА Новости: солдаты ВСУ бегут с позиций в стрелковом бою с морпехами ВМФ России

Украинские военнослужащие оставляют занимаемые позиции во время стрелковых боёв с морскими пехотинцами ВМФ России. Об этом РИА Новости сообщили в группировке войск «Восток».

Украинские военнослужащие оставляют занимаемые позиции во время стрелковых боёв с морскими пехотинцами ВМФ России. Об этом РИА Новости сообщили в группировке войск «Восток».

По данным военнослужащих, при огневом контакте с подразделениями морской пехоты противник пытается в спешке покинуть рубежи и отступить.

В «Востоке» также заявили, что попытки ВСУ контратаковать позиции 2-го батальона 155-го полка морской пехоты успеха не имеют, а украинские подразделения несут потери.

Ранее командир ВС России с позывным Горец рассказал, что украинские военные в Константиновке осознали, что командование их не поддерживает, и начали оставлять позиции.