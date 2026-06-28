Украинские военнослужащие оставляют занимаемые позиции во время стрелковых боёв с морскими пехотинцами ВМФ России. Об этом РИА Новости сообщили в группировке войск «Восток».
По данным военнослужащих, при огневом контакте с подразделениями морской пехоты противник пытается в спешке покинуть рубежи и отступить.
В «Востоке» также заявили, что попытки ВСУ контратаковать позиции 2-го батальона 155-го полка морской пехоты успеха не имеют, а украинские подразделения несут потери.
Ранее командир ВС России с позывным Горец рассказал, что украинские военные в Константиновке осознали, что командование их не поддерживает, и начали оставлять позиции.