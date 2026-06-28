Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на слова польских официальных лиц о необходимости изъятия у РФ здания бывшего генерального консульства в Гданьске. Он предложил альтернативный вариант. Зампред Совбеза России отметил, что Москва может предъявить иск Польше по вопросу принадлежности дворца Бельведер в Варшаве. Дмитрий Медведев считает, что объект должен быть возвращен РФ. Соответствующий пост он опубликовал на канале в «Макс».
Зампред Совбеза РФ напомнил, что дворец был построен на средства казны Российской империи. Он назвал поляков «распоясавшимися захватчиками».
«Сама нынешняя резиденция польского президента — дворец Бельведер — построена на деньги российской имперской казны. Да-да! Это русские деньги», — подчеркнул Дмитрий Медведев.
Он сообщил, что обсуждать дипломатические иммунитеты имущества с польской стороной «бессмысленно». Зампред Совбеза РФ связал инициативу Варшавы с лишением госнаград «бандеровских прихвостней».
«Стоило бы подумать о предъявлении нашей страной иска об изъятии дворца из чужого незаконного владения (rei vindicatio) у новоявленной Rzeczpospolita», — заключил Дмитрий Медведев.
Польские власти хотят через суд отнять здание бывшего генерального консульства России. Как заявил советник Генеральной прокуратуры Войцех Муравский, иск о передаче недвижимости уже рассматривается инстанцией. Он уточнил, что речь идет о здании по адресу Батория, 15 в Гданьске. Консульство России прекратило работу в декабре по решению Варшавы. Однако здание все еще является государственной собственностью РФ.
Между тем в Польше разгорается скандал. Глава МИД страны Радослав Сикорский подверг критике президента Кароля Навроцкого за решение отозвать орден Белого Орла главаря киевского режима Владимира Зеленского. По мнению Радослава Сикорского, польский лидер своей якобы «неадекватной реакцией» унизил бывшего комика. Сам Кароль Навроцкий после этого добился роста рейтинга до исторического рекорда. Ему доверяет 54,8 процента граждан. Кароль Навроцкий накануне также намекнул на «польские земли» в составе Украины. Он назвал Волынь территорией Польши.