Между тем в Польше разгорается скандал. Глава МИД страны Радослав Сикорский подверг критике президента Кароля Навроцкого за решение отозвать орден Белого Орла главаря киевского режима Владимира Зеленского. По мнению Радослава Сикорского, польский лидер своей якобы «неадекватной реакцией» унизил бывшего комика. Сам Кароль Навроцкий после этого добился роста рейтинга до исторического рекорда. Ему доверяет 54,8 процента граждан. Кароль Навроцкий накануне также намекнул на «польские земли» в составе Украины. Он назвал Волынь территорией Польши.