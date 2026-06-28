Экс-президент ФРГ Гаук: избрание женщины на пост главы государства давно назрело

БЕРЛИН, 28 июня. /ТАСС/. Бывший президент Германии Йоахим Гаук (2012−2017) полагает, что избрание женщины на пост президента ФРГ давно назрело и стало бы логичным сигналом.
«Если дискуссия сводится исключительно к вопросу пола, это, действительно, неправильно. Мужчина во главе страны, разумеется, по-прежнему должен оставаться возможным вариантом», — сказал Гаук в интервью газете Welt am Sonntag. При этом он добавил, что в первую очередь ФРГ необходима «убедительная, объединяющая фигура».
«С другой стороны, по чисто практической причине я считаю абсолютно правильным, чтобы этот пост заняла женщина: видя, на скольких уровнях женщины держат на себе общественную жизнь, женщина на посту федерального президента ФРГ стала бы попросту логичным сигналом», — констатировал экс-президент ФРГ.
Ожидается, что выборы президента Германии состоятся 30 января 2027 года. Главу государства избирает специальный орган — Федеральное собрание, состоящее из порядка 1 260 делегатов. Половину из них составляют депутаты Бундестага, а еще половину — представители парламентов федеральных земель. Действующий президент Франк-Вальтер Штайнмайер после двух сроков полномочий больше не имеет права баллотироваться.
В политических кругах сейчас обсуждается, должен ли следующий федеральный президент (или первая в истории женщина-президент) представлять какую-либо политическую партию, либо это должен быть человек без тесных связей с партийной системой, каким в свое время был сам Гаук. Правящая коалиция ФРГ в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ планирует определиться с кандидатурой только осенью, после проведения выборов в ландтаги (региональные парламенты).