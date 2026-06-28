Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-президент ФРГ Гаук: избрание женщины на пост главы государства давно назрело

Бывший лидер страны отметил, что Германии необходима в первую очередь «убедительная, объединяющая фигура».

БЕРЛИН, 28 июня. /ТАСС/. Бывший президент Германии Йоахим Гаук (2012−2017) полагает, что избрание женщины на пост президента ФРГ давно назрело и стало бы логичным сигналом.

«Если дискуссия сводится исключительно к вопросу пола, это, действительно, неправильно. Мужчина во главе страны, разумеется, по-прежнему должен оставаться возможным вариантом», — сказал Гаук в интервью газете Welt am Sonntag. При этом он добавил, что в первую очередь ФРГ необходима «убедительная, объединяющая фигура».

«С другой стороны, по чисто практической причине я считаю абсолютно правильным, чтобы этот пост заняла женщина: видя, на скольких уровнях женщины держат на себе общественную жизнь, женщина на посту федерального президента ФРГ стала бы попросту логичным сигналом», — констатировал экс-президент ФРГ.

Ожидается, что выборы президента Германии состоятся 30 января 2027 года. Главу государства избирает специальный орган — Федеральное собрание, состоящее из порядка 1 260 делегатов. Половину из них составляют депутаты Бундестага, а еще половину — представители парламентов федеральных земель. Действующий президент Франк-Вальтер Штайнмайер после двух сроков полномочий больше не имеет права баллотироваться.

В политических кругах сейчас обсуждается, должен ли следующий федеральный президент (или первая в истории женщина-президент) представлять какую-либо политическую партию, либо это должен быть человек без тесных связей с партийной системой, каким в свое время был сам Гаук. Правящая коалиция ФРГ в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ планирует определиться с кандидатурой только осенью, после проведения выборов в ландтаги (региональные парламенты).

Узнать больше по теме
ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года
Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
Читать дальше