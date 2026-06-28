В Днепропетровске прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Днепропетровске, сообщает украинский телеканал «Общественное».
17 июня стало известно, что украинские власти объявили принудительную эвакуацию в некоторых населённых пунктах Днепропетровской области.
Взрывы прогремели в Днепропетровске, сообщает украинский телеканал «Общественное».
Взрывы прогремели в Днепропетровске, сообщает украинский телеканал «Общественное».
17 июня стало известно, что украинские власти объявили принудительную эвакуацию в некоторых населённых пунктах Днепропетровской области.