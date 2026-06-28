Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Днепропетровске прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Днепропетровске, сообщает украинский телеканал «Общественное».

Взрывы прогремели в Днепропетровске, сообщает украинский телеканал «Общественное».

17 июня стало известно, что украинские власти объявили принудительную эвакуацию в некоторых населённых пунктах Днепропетровской области.