Хинштейн: Автобус с пятью возвращёнными с Украины курянами прибыл в Курск

А ранее уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о возвращении на родину семи россиян, удерживавшихся в плену на территории Украины. Это стало возможным благодаря гуманитарным контактам с киевской стороной. Среди освобождённых — пять жителей приграничных курских сёл. Вместе с курянами домой вернулись ещё двое жителей из других регионов.