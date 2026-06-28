Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хинштейн: Автобус с пятью возвращёнными с Украины курянами прибыл в Курск

Пятеро жителей Курской области, ранее находившихся в украинском плену, вернулись в регион и прибыли в Курск поздно вечером. На вокзале их встретили родные. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Источник: Life.ru

Автобус с курянами прибыл в Курск. Видео © Telegram / Александр Хинштейн.

«Поздно вечером возвращённые из плена приехали в Курск. Встретил их вместе с родными и близкими. Пять мирных людей, которых в 2024-м варварски схватили ВСУ. У каждого — своя тяжёлая история», — пишет он.

Хинштейн отметил, что после возвращения люди рассказывали о тяжёлых условиях и длительном ожидании момента, когда смогут попасть домой. По его словам, украинцы говорили пленным, что Россия откажется от них.

Губернатор также сообщил о контактах с омбудсменом РФ Яной Лантратовой. Власти продолжают уточнять судьбу других жителей региона, о возможном местонахождении которых на территории Украины пока нет подтверждённых данных.

А ранее уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о возвращении на родину семи россиян, удерживавшихся в плену на территории Украины. Это стало возможным благодаря гуманитарным контактам с киевской стороной. Среди освобождённых — пять жителей приграничных курских сёл. Вместе с курянами домой вернулись ещё двое жителей из других регионов.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше