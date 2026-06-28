Хинштейн: Автобус с пятью возвращёнными с Украины курянами прибыл в Курск

Автобус с курянами прибыл в Курск. Видео © Telegram / Александр Хинштейн.
«Поздно вечером возвращённые из плена приехали в Курск. Встретил их вместе с родными и близкими. Пять мирных людей, которых в 2024-м варварски схватили ВСУ. У каждого — своя тяжёлая история», — пишет он.
Хинштейн отметил, что после возвращения люди рассказывали о тяжёлых условиях и длительном ожидании момента, когда смогут попасть домой. По его словам, украинцы говорили пленным, что Россия откажется от них.
Губернатор также сообщил о контактах с омбудсменом РФ Яной Лантратовой. Власти продолжают уточнять судьбу других жителей региона, о возможном местонахождении которых на территории Украины пока нет подтверждённых данных.
А ранее уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о возвращении на родину семи россиян, удерживавшихся в плену на территории Украины. Это стало возможным благодаря гуманитарным контактам с киевской стороной. Среди освобождённых — пять жителей приграничных курских сёл. Вместе с курянами домой вернулись ещё двое жителей из других регионов.
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