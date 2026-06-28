Взрывы прогремели у иранских островов Сирик и Кешм

Ранее центральное командование Вооружённых сил США нанесло удары по военным объектам в Иране по личному распоряжению президента Дональда Трампа. Операция стала ответной мерой на предполагаемое нападение на коммерческий танкер M/T Kiku под флагом Панамы, который шёл вблизи Ормузского пролива. Беспилотник-камикадзе поразил судно с более чем 2 млн баррелей нефти на борту. Целями для американской авиации стали объекты военной разведки, системы связи, позиции ПВО, склады беспилотников и средства постановки морских мин. В СЕНТКОМ заявили, что движение гражданских судов через пролив не прекращается, а американские силы сохраняют готовность к развитию ситуации.