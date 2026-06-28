Fox: операция США по нанесению ударов по целям в Иране завершена

Ранее в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ) подтвердили новые удары по целям в Иране. Сообщалось, что американская авиация атаковала объекты военной инфраструктуры Ирана, включая средства наблюдения, системы связи и ПВО, склады беспилотников, а также объекты, связанные с постановкой морских мин.