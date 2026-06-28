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Fox: операция США по нанесению ударов по целям в Иране завершена

Операция Соединённых Штатов по нанесению ударов по целям в Иране завершена.

Операция Соединённых Штатов по нанесению ударов по целям в Иране завершена.

Об этом в соцсети X сообщила журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на американского представителя в сфере обороны.

Ранее в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ) подтвердили новые удары по целям в Иране. Сообщалось, что американская авиация атаковала объекты военной инфраструктуры Ирана, включая средства наблюдения, системы связи и ПВО, склады беспилотников, а также объекты, связанные с постановкой морских мин.

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