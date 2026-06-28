СМИ: по вышке связи в районе иранского города Сирик нанесли удары

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Удары нанесены по вышке связи в районе иранского города Сирик, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана IRIB.
Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в иранском Сирике.
«Взрывы были связаны с попаданием нескольких снарядов в телекоммуникационную вышку в деревне… в Сирике», — говорится в сообщении в Telegram-канале Press TV.
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