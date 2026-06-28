Боевики ВСУ бегут с позиций в стрелковом бою с военными ВМФ России

ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Украинские военнослужащие оставляют позиции в стрелковом бою с морскими пехотинцами Военно-морского флота РФ, сообщили РИА Новости в группировке войск «Восток».
«В стрелковом бою, при огневом контакте, осознавая, что столкнулся с хорошо подготовленными, мотивированными бойцами морской пехоты ВМФ РФ, старается покинуть занимаемые им рубежи и в спешке отступить», — сообщили в группировке войск.
Там также отметили, что все попытки украинских военных контратаковать разбиваются о стойкость бойцов 2-го батальона 155-го полка морской пехоты и не достигают успеха, при этом противник несет потери в личном составе.
Анализ показал, что морально-психологическое состояние и уровень боевой подготовки военнослужащих подразделений морской пехоты значительно выше, чем у военнослужащих ВСУ, добавили в «Востоке».