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CENTCOM подтвердили атаку многочисленных целей в Иране

CENTCOM: США нанесли удары по многочисленным целям в Иране.

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило удары по многочисленным целям в Иране в ответ на якобы нападение на коммерческое судно.

«По приказу главнокомандующего 27 июня силы Центрального командования США (CENTCOM) нанесли дополнительные удары по ряду целей в Иране», — говорится в заявлении.

В CENTCOM утверждают, что в субботу в 4.30 утра по времени Восточного побережья США иранский беспилотник атаковал в Ормузском проливе шедший под панамским флагом танкер Kiku, который перевозил свыше двух миллионов баррелей нефти. По уверению американских военных, коммерческие суда продолжают пересекать Ормузский пролив.

Ранее в ночь на воскресенье иранские СМИ сообщили о взрывах в районе города Сирик, по предварительным данным, под удар попала телекоммуникационная вышка. Также несколько снарядов попали в деревню Масен на острове Кешм.

В пятницу вечером CENTCOM также сообщало об ударах по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. ВС Ирана, по данным местных СМИ, после этого атаковали несколько мест дислокации американских военных на Ближнем Востоке.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. Он предполагает прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.

Кроме того, Иран обязуется не создавать ядерное оружие, а вопрос атомной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие санкций.

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