Ливан призвал Трампа надавить на Израиль в вопросе вывода войск

В то же время израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил в субботу, что Вашингтон и Бейрут якобы согласились на сохранение контроля зоны безопасности на юге Ливана. Политик уточнял, что Израиль и Ливан договорились о двух районах вблизи границы зоны безопасности, где будет проведен пилотный проект по разоружению «Хезболлах» и передаче этих территорий под контроль ливанской армии.