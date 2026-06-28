С 1 июля изменится порядок формирования кредитной истории

Также, по его словам, по событиям кредиторы будут передавать не только их дату, но и время. «Это позволит детализировать кредитную информацию в случаях, когда в течение одного дня произошло несколько событий, и понять, в каком порядке они произошли. Это важно, например, когда в течение одного дня у заемщика сначала возникла просрочка и сразу же была погашена», — отметил эксперт.