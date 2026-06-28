МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В России с 1 июля изменится порядок формирования кредитной истории, теперь в ней будут отражаться сведения о предыдущих кредиторах, рассказал РИА Новости директор по риск-менеджмент методологии и дата аналитике Объединенного Кредитного Бюро Николай Филиппов.
«В кредитную историю с 1 июля добавят сведения о предыдущих кредиторах. На текущий момент при переуступке прав требования кредитор направляет в кредитную историю только сведения о том, кому он передал кредит», — сообщил Филиппов.
Он отметил, что если новый кредитор передает кредитные истории в другое БКИ, в нем связь теряется: понять, кто был предыдущим кредитором, невозможно.
«Эта проблема устраняется: при реализации цессии или секьюритизации кредитов в кредитной истории теперь будет информация о том, кто был предыдущим кредитором, то есть кто уступил (продал) кредит текущему», — уточнил Филиппов.
Также, по его словам, по событиям кредиторы будут передавать не только их дату, но и время. «Это позволит детализировать кредитную информацию в случаях, когда в течение одного дня произошло несколько событий, и понять, в каком порядке они произошли. Это важно, например, когда в течение одного дня у заемщика сначала возникла просрочка и сразу же была погашена», — отметил эксперт.