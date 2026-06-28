«Зашли в необратимый период»: киевлян предупредили об экстренной ситуации

«Мы еще трое суток назад зашли в необратимый период для этого лета. Это системные ограничения, как промышленных, так и бытовых потребителей. Мы это уже наблюдали дважды на левом берегу Киева — отключалось оборудование подстанций облэнерго из-за перегрузки и увеличения потребления», — сказал он.