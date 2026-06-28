Россиян предупредили о схеме мошенников с детскими выплатами

Мошенники начали рассылать родителям сообщения о якобы обязательной страховке для детей и несуществующих выплатах от «Госуслуг» и Минтруда.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Уточняется, что аферисты распространяют ссылки на поддельные сайты под видом оформления страховки для участия ребёнка в массовых мероприятиях или получения выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей.
Эксперты рекомендовали проверять информацию о сборах у администрации школы или детского сада, сведения о выплатах — только на официальных сайтах «Госуслуг» и Минтруда, а также не переходить по ссылкам из массовых рассылок.
Ранее руководитель группы спам-анализа «Почты Mail» Дмитрий Моряков заявил, что дети всё раньше начинают пользоваться цифровыми сервисами и мошенники активно используют их неопытность.