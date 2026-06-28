Кейн установил рекорд сборной Англии по голам на чемпионатах мира

Форвард сборной Англии Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром страны в истории чемпионатов мира.
Форвард забил гол в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026 с Панамой.
Для него этот мяч стал 11-м на чемпионатах мира. На этом турнире он отметился уже тремя голами.
Таким образом, он обошёл по этому показателю соотечественника Гари Линекера, рекорд которого держался 36 лет.
Теперь форвард «Баварии» делит восьмое место в списке лучших бомбардиров с венгром Шандором Кочишем и немцем Юргеном Клинсманом.
Ранее ганский колдун объявил, что снял проклятие с Кейна.
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