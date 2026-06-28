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В Курск прибыли возвращенные из украинского плена мирные жители

В Курск поздно вечером вернулись пятеро мирных жителей, захваченных военнослужащими Вооруженных сил Украины в 2024 году. Встречать освобожденных граждан приехали их родные и близкие, а также официальные лица, включая губернатора Курской области Александра Хинштейна.

В Курск поздно вечером вернулись пятеро мирных жителей, захваченных военнослужащими Вооруженных сил Украины в 2024 году. Встречать освобожденных граждан приехали их родные и близкие, а также официальные лица, включая губернатора Курской области Александра Хинштейна.

Бывшие пленные рассказали, что подверглись тяжелым испытаниям. Их избивали, морили голодом и жестоко издевались. Людей содержали в тюрьмах и колониях вместе с уголовниками, написал господин Хинштейн в своем Telegram. Одному из пленных — Роману — выжгли букву «Z» на руке, заявил губернатор.

Сейчас российские власти занимаются поиском других пленных, захваченных во время боев в Курской области, сообщил Александр Хинштейн. «К сожалению, пока данные о нахождении кого-либо из курян на Украине не подтверждаются, но мы надежды не теряем», — написал он.

Вместе с пятью курянами вчера на родину из плена вернулись еще два человека из других регионов, сообщала уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова. Она поблагодарила за участие в переговорах и организации возвращения Минобороны, профильные службы, представителей Белоруссии и украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.

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