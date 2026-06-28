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Англия победила Панаму на ЧМ по футболу благодаря голам Беллингема и Кейна

Сборная Англии одержала победу над командой Панамы в заключительном матче группового этапа и пробилась в плей-офф чемпионата мира по футболу.

Сборная Англии одержала победу над командой Панамы в заключительном матче группового этапа и пробилась в плей-офф чемпионата мира по футболу.

Встреча завершилась со счётом 2:0.

Счёт в матче на 62-й минуте открыл Джуд Беллингем после подачи Букайо Саки с углового.

Спустя пять минут полузащитник «Реала» ассистировал Гарри Кейну, который забил свой 11-й мяч на чемпионатах мира и установил рекорд национальной сборной.

Англичане набрали в группе L семь очков и вышли в плей-офф с первого места.

Панама завершила своё выступление на турнире, став единственной сборной, не забившей ни одного мяча.

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