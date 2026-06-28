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СМИ: по иранскому городу Бендер-Ленге нанесли удары

Press TV: четыре снаряда попали по окрестностям иранского города Бендер-Ленге.

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Удары нанесены в районе портового города Бендер-Ленге на юге Ирана, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана IRIB.

«Четыре снаряда попали по окрестностям города Бендер-Ленге», — говорится в сообщении в Telegram-канале Press TV.

Ранее иранские СМИ сообщили об ударах на иранском острове Кешм и в районе иранского города Сирик. Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило атаку многочисленных целей в Иране в ответ на якобы нападение Ирана на коммерческое судно.

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