СМИ: по иранскому городу Бендер-Ленге нанесли удары

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Удары нанесены в районе портового города Бендер-Ленге на юге Ирана, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана IRIB.
«Четыре снаряда попали по окрестностям города Бендер-Ленге», — говорится в сообщении в Telegram-канале Press TV.
Ранее иранские СМИ сообщили об ударах на иранском острове Кешм и в районе иранского города Сирик. Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило атаку многочисленных целей в Иране в ответ на якобы нападение Ирана на коммерческое судно.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше