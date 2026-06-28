Кравцов: Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов

Минпросвещения России обновит федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, включив в него требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
В интервью РИА Новости он отметил, что ведомство обновляет пространства детских садов, уделяя особое внимание инфраструктуре для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, в министерстве развивают программы, знакомящие дошкольников с наукой, и работают над укреплением кадрового потенциала, добавил Кравцов.
Ранее в Минпросвещения сообщили, что рекомендации для детских садов вступят в силу в России с 1 сентября.