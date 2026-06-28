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Гол Влашича помог Хорватии вырвать победу у Ганы и выйти в плей-офф ЧМ по футболу со второго места

Сборная Хорватии одержала победу над командой Ганы в заключительном матче группового этапа и пробилась в плей-офф чемпионата мира по футболу.

Сборная Хорватии одержала победу над командой Ганы в заключительном матче группового этапа и пробилась в плей-офф чемпионата мира по футболу.

Встреча завершилась со счётом 2:1.

Счёт в матче на 31-й минуте дальним ударом открыл Петар Сушич.

Во втором тайме Гана сравняла усилиями Деррика Лукассена. Мяч защитника африканской сборной несколько минут изучали на предмет офсайда, однако в итоге рефери засчитал взятие ворот.

Точку в матче поставил Никола Влашич на 83-й минуте.

Хорваты набрали в группе L шесть очков и вышли в плей-офф со второго места.

Гана с четырьмя очками вышла в 1/16 финала как одна из восьми лучших команд, занявших третье место в своей группе.

Ранее Гарри Кейн установил рекорд сборной Англии по голам на чемпионатах мира.