Гол Влашича помог Хорватии вырвать победу у Ганы и выйти в плей-офф ЧМ по футболу со второго места

Сборная Хорватии одержала победу над командой Ганы в заключительном матче группового этапа и пробилась в плей-офф чемпионата мира по футболу.
Встреча завершилась со счётом 2:1.
Счёт в матче на 31-й минуте дальним ударом открыл Петар Сушич.
Во втором тайме Гана сравняла усилиями Деррика Лукассена. Мяч защитника африканской сборной несколько минут изучали на предмет офсайда, однако в итоге рефери засчитал взятие ворот.
Точку в матче поставил Никола Влашич на 83-й минуте.
Хорваты набрали в группе L шесть очков и вышли в плей-офф со второго места.
Гана с четырьмя очками вышла в 1/16 финала как одна из восьми лучших команд, занявших третье место в своей группе.
Ранее Гарри Кейн установил рекорд сборной Англии по голам на чемпионатах мира.