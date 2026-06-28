Аналитик рассказал, чем Гутерреш может заняться после ухода из ООН

«Ему придется подождать до следующих выборов (ожидаются в 2031 году — ред.), но он неизбежно будет в списке кандидатов в президенты республики. И могу сказать, что в случае участия он победит», — сказал Геррейру на полях прошедшего Петербургского международного юридического форума.