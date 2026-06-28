Аналитик рассказал, чем Гутерреш может заняться после ухода из ООН

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Уходящий генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш может в будущем стать президентом Португалии, заявил РИА Новости португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру.
Второй и последний срок Антониу Гутерреша на посту главы ООН завершится 31 декабря 2026 года.
«Ему придется подождать до следующих выборов (ожидаются в 2031 году — ред.), но он неизбежно будет в списке кандидатов в президенты республики. И могу сказать, что в случае участия он победит», — сказал Геррейру на полях прошедшего Петербургского международного юридического форума.
Именно известность Гутерреша в Португалии обеспечила бы ему победу на выборах президента, добавил собеседник. Однако он не исключил, что уходящий генсекретарь также может стать советником в какой-либо португальской или международной организации.
XIV Петербургский международный юридический форум проходил в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнёр форума.