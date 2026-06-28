Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик рассказал, чем Гутерреш может заняться после ухода из ООН

Геррейру: Гутерреш может стать президентом Португалии после ухода из ООН.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Уходящий генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш может в будущем стать президентом Португалии, заявил РИА Новости португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру.

Второй и последний срок Антониу Гутерреша на посту главы ООН завершится 31 декабря 2026 года.

«Ему придется подождать до следующих выборов (ожидаются в 2031 году — ред.), но он неизбежно будет в списке кандидатов в президенты республики. И могу сказать, что в случае участия он победит», — сказал Геррейру на полях прошедшего Петербургского международного юридического форума.

Именно известность Гутерреша в Португалии обеспечила бы ему победу на выборах президента, добавил собеседник. Однако он не исключил, что уходящий генсекретарь также может стать советником в какой-либо португальской или международной организации.

XIV Петербургский международный юридический форум проходил в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнёр форума.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше