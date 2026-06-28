Foreign Policy: военное присутствие США на Ближнем Востоке контрпродуктивно

По его мнению, не только региональные игроки, но и весь мир, потребляющий нефть, заинтересован в ее поступлении на рынок. Операция «Эпическая ярость», напротив, спровоцировала фактическое закрытие Ормузского пролива со стороны Тегерана, вызвав крупнейшие перебои в поставках нефти.