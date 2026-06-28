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Foreign Policy: военное присутствие США на Ближнем Востоке контрпродуктивно

Активное участие ВС Соединенных Штатов в делах региона только отдаляет Вашингтон от цели поддерживать беспрепятственный поток нефти и предотвратить регионального гегемона, говорится в статье журнала.

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Активное военное участие США в делах Ближнего Востока только отдаляет Вашингтон от желаемых результатов — поддержания беспрепятственного потока нефти и предотвращения появления регионального гегемона. К такому выводу пришел автор статьи для журнала Foreign Policy внешнеполитический аналитик, работающий в Институте Катона, адъюнкт-профессор Университета Джорджа Мейсона Джон Хоффман.

По его мнению, не только региональные игроки, но и весь мир, потребляющий нефть, заинтересован в ее поступлении на рынок. Операция «Эпическая ярость», напротив, спровоцировала фактическое закрытие Ормузского пролива со стороны Тегерана, вызвав крупнейшие перебои в поставках нефти.

Что до появления регионального гегемона, то, как считает Хоффман, ни один отдельный игрок не обладает совокупной политической, экономической и военной мощью, необходимой для такого доминирования. «Регион политически раздроблен, экономически рассредоточен и географически не способен к региональной консолидации», — пишет автор.

В качестве решения проблемы Хоффман предлагает США предоставить местным игрокам взять ответственность за свое будущее и вмешиваться в ситуацию только в случае серьезной угрозы интересам Вашингтона в регионе.

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