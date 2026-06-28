Американские спасатели достали младенца из-под завалов в Венесуэле

В ведомстве отметили, что спасение ребёнка стало возможным вопреки «практически невозможным обстоятельствам».
«Каждая спасённая жизнь — это победа», — говорится в публикации Госдепа в соцсети X.
Ранее стало известно, что спасатели извлекли живым из-под завалов в Венесуэле 11-летнего мальчика, который провёл там около 70 часов после разрушительного землетрясения.
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