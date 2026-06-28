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Англия попала в одну четверть сетки плей-офф с Бразилией и Норвегией

Сборная Англии попала на чемпионате мира — 2026 в одну четверть сетки плей-офф с командами Бразилии и Норвегии.

Сборная Англии попала на чемпионате мира — 2026 в одну четверть сетки плей-офф с командами Бразилии и Норвегии.

В третьем туре группового этапа англичане победили Панаму — 2:0. Подопечные Томаса Тухеля выиграли группу L.

Их соперник по 1/16 определится позднее.

Но уже известно, что в случае выхода в ⅛ финала англичане могут встретиться с Мексикой, а в ¼ — с Бразилией или Норвегией.

Матчи 1/16 финала пройдут 28 июня — 3 июля, матчи ⅛ финала — 4−7 июля. Четвертьфиналы запланированы на 9−11 июля, полуфиналы — на 14−15 июля.

Чемпионат мира — 2026 проходит в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Ранее Франция попала в одну четверть сетки плей-офф ЧМ с Германией и Нидерландами.

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