Англия попала в одну четверть сетки плей-офф с Бразилией и Норвегией

Сборная Англии попала на чемпионате мира — 2026 в одну четверть сетки плей-офф с командами Бразилии и Норвегии.
В третьем туре группового этапа англичане победили Панаму — 2:0. Подопечные Томаса Тухеля выиграли группу L.
Их соперник по 1/16 определится позднее.
Но уже известно, что в случае выхода в ⅛ финала англичане могут встретиться с Мексикой, а в ¼ — с Бразилией или Норвегией.
Матчи 1/16 финала пройдут 28 июня — 3 июля, матчи ⅛ финала — 4−7 июля. Четвертьфиналы запланированы на 9−11 июля, полуфиналы — на 14−15 июля.
Ранее Франция попала в одну четверть сетки плей-офф ЧМ с Германией и Нидерландами.
Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.Читать дальше