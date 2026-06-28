Кадыров: ВСУ бросили наемников из Колумбии на произвол судьбы

Глава Республики отметил, что истории иностранных наемников схожи с рассказами украинских военных, попавших в плен ВС РФ ранее. «После очередного обстрела их попросту оставили на позициях. “Сослуживцы” ушли, командование исчезло, а обещанная поддержка так и осталась в красивых рассказах вербовщиков. В итоге они остались без связи, без снабжения, без помощи и фактически были брошены на произвол судьбы», — сообщил Кадыров.