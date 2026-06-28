Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров: ВСУ бросили наемников из Колумбии на произвол судьбы

Украинское командование оставило колумбийцев на позициях без связи, снабжения и помощи, отметил глава Чечни.

ГРОЗНЫЙ, 28 июня. /ТАСС/. Два наемника ВСУ из Колумбии были взяты в плен российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Список военнопленных продолжает пополняться. На этот раз в руки российских бойцов попали сразу два колумбийских наемника, решивших испытать судьбу вдали от родной страны», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Республики отметил, что истории иностранных наемников схожи с рассказами украинских военных, попавших в плен ВС РФ ранее. «После очередного обстрела их попросту оставили на позициях. “Сослуживцы” ушли, командование исчезло, а обещанная поддержка так и осталась в красивых рассказах вербовщиков. В итоге они остались без связи, без снабжения, без помощи и фактически были брошены на произвол судьбы», — сообщил Кадыров.

В беседе с командиром 270-го мотострелкового полка «Ахмат-Кавказ» МО РФ Хусейном Межидовым и командиром 42-й мотострелковой дивизии генерал-майором Эдуардом Шандурой колумбийские военнопленные признались, что разочарованы действиями ВСУ и готовы сотрудничать с Россией. «Похоже, что доверие к украинскому командованию они потеряли значительно раньше, чем оказались в плену», — заключил глава Чечни.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше