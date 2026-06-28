Кадыров: ВСУ бросили наемников из Колумбии на произвол судьбы

ГРОЗНЫЙ, 28 июня. /ТАСС/. Два наемника ВСУ из Колумбии были взяты в плен российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Список военнопленных продолжает пополняться. На этот раз в руки российских бойцов попали сразу два колумбийских наемника, решивших испытать судьбу вдали от родной страны», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Республики отметил, что истории иностранных наемников схожи с рассказами украинских военных, попавших в плен ВС РФ ранее. «После очередного обстрела их попросту оставили на позициях. “Сослуживцы” ушли, командование исчезло, а обещанная поддержка так и осталась в красивых рассказах вербовщиков. В итоге они остались без связи, без снабжения, без помощи и фактически были брошены на произвол судьбы», — сообщил Кадыров.
В беседе с командиром 270-го мотострелкового полка «Ахмат-Кавказ» МО РФ Хусейном Межидовым и командиром 42-й мотострелковой дивизии генерал-майором Эдуардом Шандурой колумбийские военнопленные признались, что разочарованы действиями ВСУ и готовы сотрудничать с Россией. «Похоже, что доверие к украинскому командованию они потеряли значительно раньше, чем оказались в плену», — заключил глава Чечни.