Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава кабмина Аргентины подал в отставку после обвинений в незаконном обогащении

Мануэль Адорни категорически отверг приписываемое ему владение роскошными особняками, а также наличие у его жены фиктивных госконтрактов.

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 июня. /ТАСС/. Глава кабинета министров Аргентины Мануэль Адорни подал в отставку на фоне обвинений в незаконном обогащении. Об этом говорится в его открытом письме президенту страны Хавьеру Милею.

«Бесконечные нападки СМИ, которым я подвергался, заставили меня попросить вас поддержать меня на этот раз, чтобы мы могли закрыть эту главу и защитить меня и мою семью», — написал уходящий премьер-министр. В письме чиновник также категорически отверг приписываемое ему владение роскошными особняками, а также наличие у его жены фиктивных госконтрактов.

Как напомнила местная газета La Naci? n, против Адорни было открыто расследование после публикаций о скрытых активах и дорогостоящих поездках. Особое внимание прокуратуры вызвал перелет жены чиновника, не занимающей должностей в правительстве, в Нью-Йорк на президентском самолете.

Изначально глава кабмина отрицал данные журналистов, но позже назвал ошибкой то, что не внес в свои декларации сбережения на сумму около $300 тыс. Он занимал должность главы аргентинского правительства с октября 2025 года.

Узнать больше по теме
Хавьер Милей: биография президента Аргентины, его отношение к России и подробности личной жизни
Президент Аргентины Хавьер Милей — эксцентричная личность и одно из главных политических открытий 2023 года. Его нередко называют первым в истории президентом-либертарианцем: рассказываем, как политик прошел путь от преподавателя экономики до президента Аргентины, почему он много лет не разговаривал с родителями и как относится к России.
Читать дальше