Глава кабмина Аргентины подал в отставку после обвинений в незаконном обогащении

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 июня. /ТАСС/. Глава кабинета министров Аргентины Мануэль Адорни подал в отставку на фоне обвинений в незаконном обогащении. Об этом говорится в его открытом письме президенту страны Хавьеру Милею.
«Бесконечные нападки СМИ, которым я подвергался, заставили меня попросить вас поддержать меня на этот раз, чтобы мы могли закрыть эту главу и защитить меня и мою семью», — написал уходящий премьер-министр. В письме чиновник также категорически отверг приписываемое ему владение роскошными особняками, а также наличие у его жены фиктивных госконтрактов.
Как напомнила местная газета La Naci? n, против Адорни было открыто расследование после публикаций о скрытых активах и дорогостоящих поездках. Особое внимание прокуратуры вызвал перелет жены чиновника, не занимающей должностей в правительстве, в Нью-Йорк на президентском самолете.
Изначально глава кабмина отрицал данные журналистов, но позже назвал ошибкой то, что не внес в свои декларации сбережения на сумму около $300 тыс. Он занимал должность главы аргентинского правительства с октября 2025 года.