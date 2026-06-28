Трамп: США ударили по радарам и складам Ирана из-за нарушения перемирия

Напомним, серия взрывов прозвучала в районе иранских островов Сирик и Кешм. Снаряды поразили телекоммуникационную вышку на Сирике и деревню Масен на Кешме. Официальных комментариев от властей Ирана пока не последовало. Данные о возможных разрушениях уточняются.