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Трамп: США ударили по радарам и складам Ирана из-за нарушения перемирия

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские ВВС атаковали объекты в Иране из-за нарушения соглашения о прекращении огня. Под удар попали радиолокационные станции, склады с ракетами и беспилотниками.

Источник: Life.ru

По словам главы Белого дома, Тегеран нарушил условия перемирия, и Вашингтон ответил военным путём. Других подробностей об атаке американский лидер не привёл.

Ранее между сторонами действовало соглашение о временном прекращении огня. После удара его судьба остаётся неясной.

Напомним, серия взрывов прозвучала в районе иранских островов Сирик и Кешм. Снаряды поразили телекоммуникационную вышку на Сирике и деревню Масен на Кешме. Официальных комментариев от властей Ирана пока не последовало. Данные о возможных разрушениях уточняются.

Актуальная информация о событиях на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

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