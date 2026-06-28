Трамп: США ударили по радарам и складам Ирана из-за нарушения перемирия

По словам главы Белого дома, Тегеран нарушил условия перемирия, и Вашингтон ответил военным путём. Других подробностей об атаке американский лидер не привёл.
Ранее между сторонами действовало соглашение о временном прекращении огня. После удара его судьба остаётся неясной.
Напомним, серия взрывов прозвучала в районе иранских островов Сирик и Кешм. Снаряды поразили телекоммуникационную вышку на Сирике и деревню Масен на Кешме. Официальных комментариев от властей Ирана пока не последовало. Данные о возможных разрушениях уточняются.
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