Трамп прокомментировал удары по Ирану

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что Соединенные Штаты нанесли удары по многочисленным целям в Иране.
«Авиация США только что нанесла удары по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по береговым радарам», — написал Трамп в Truth Social.
Он назвал это ответом на «очередное нарушение соглашения о прекращении огня».
«Может наступить момент, когда мы больше не сможем проявлять сдержанность и будем вынуждены военным путем завершить дело, которое мы столь успешно начали. Если это произойдет, Исламская Республика Иран перестанет существовать», — предупредил американский лидер.
Ранее иранские СМИ сообщили об ударах на иранском острове Кешм и в районе города Сирик, а также в районе портового города Бендер-Ленге на юге страны. Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило атаку многочисленных целей в Иране в ответ на якобы нападение Ирана на коммерческое судно.