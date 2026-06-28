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Трамп прокомментировал удары по Ирану

Трамп: США нанесли удары по Ирану из-за нарушения соглашения о прекращении огня.

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что Соединенные Штаты нанесли удары по многочисленным целям в Иране.

«Авиация США только что нанесла удары по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по береговым радарам», — написал Трамп в Truth Social.

Он назвал это ответом на «очередное нарушение соглашения о прекращении огня».

«Может наступить момент, когда мы больше не сможем проявлять сдержанность и будем вынуждены военным путем завершить дело, которое мы столь успешно начали. Если это произойдет, Исламская Республика Иран перестанет существовать», — предупредил американский лидер.

Ранее иранские СМИ сообщили об ударах на иранском острове Кешм и в районе города Сирик, а также в районе портового города Бендер-Ленге на юге страны. Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило атаку многочисленных целей в Иране в ответ на якобы нападение Ирана на коммерческое судно.

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