Трамп прокомментировал удары по Ирану

Ранее иранские СМИ сообщили об ударах на иранском острове Кешм и в районе города Сирик, а также в районе портового города Бендер-Ленге на юге страны. Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило атаку многочисленных целей в Иране в ответ на якобы нападение Ирана на коммерческое судно.