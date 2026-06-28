Ученый рассказал о главных астрономических явлениях июля

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июн — РИА Новости. Покрытие Луной звездного скопления Плеяды, максимум метеорного потока Южные дельта-Аквариды и красная луна станут главными астрономическими явлениями июля, рассказал РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.
«Астрономических событий в июле не так много, среди них можно выделить следующие: 6 июля — Земля в афелии, наиболее удаленной точке орбиты от Солнца. Солнце на небе имеет наименьший угловой размер. 10−11 июля — покрытие Луной Плеяд, это явление можно наблюдать примерно с часу до двух ночи над северо-восточным горизонтом», — рассказал собеседник.
Четырнадцатого июля наступит новолуние, отметил он.
«Максимум метеорного потока Южные дельта-Аквариды — до 20 метеоров в час — наступит 28−29 июля. Наблюдать лучше с полуночи до рассвета. 29 июля — полнолуние. Особенностью летних полнолуний является низкое положение Луны над горизонтом, из-за чего она приобретает красноватый оттенок», — рассказал Алексеев.
Он добавил, что в июле продолжается период наблюдения серебристых облаков. Эти высотные облака подсвечиваются Солнцем и могут быть видны над северным горизонтом после 23.00.