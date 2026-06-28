Ученый рассказал о главных астрономических явлениях июля

«Астрономических событий в июле не так много, среди них можно выделить следующие: 6 июля — Земля в афелии, наиболее удаленной точке орбиты от Солнца. Солнце на небе имеет наименьший угловой размер. 10−11 июля — покрытие Луной Плеяд, это явление можно наблюдать примерно с часу до двух ночи над северо-восточным горизонтом», — рассказал собеседник.