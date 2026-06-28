Роспотребнадзор рассказал, как правильно наносить солнцезащитный крем

«Заявленная эффективность солнцезащитного крема — это условный показатель, а реальная защита будет во многом зависеть от правильности нанесения. В идеале любой солнцезащитный крем нужно наносить плотным слоем. К тому же обновлять его нужно довольно часто — раз в два-три часа или после каждого купания», — говорится в сообщении.