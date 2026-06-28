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Роспотребнадзор рассказал, как правильно наносить солнцезащитный крем

Роспотребнадзор: солнцезащитный крем нужно наносить плотным слоем раз в два часа.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Солнцезащитный крем для эффективной защиты от опасного ультрафиолетового излучения нужно наносить на кожу плотным слоем раз в два-три часа или же после каждого купания, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Заявленная эффективность солнцезащитного крема — это условный показатель, а реальная защита будет во многом зависеть от правильности нанесения. В идеале любой солнцезащитный крем нужно наносить плотным слоем. К тому же обновлять его нужно довольно часто — раз в два-три часа или после каждого купания», — говорится в сообщении.

Выбирая солнцезащитный крем, необходимо обратить внимание на маркировку и срок годности, а также описание условий хранения.

«Роспотребнадзор информирует, что рынок косметики и бытовой химии демонстрирует устойчивый рост в 2025—2026 годах благодаря поэтапному введению обязательной маркировки. Отечественное производство составляет более 80%», — отметили в ведомстве.

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