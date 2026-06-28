Трамп пригрозил уничтожить Иран

Президент усомнился в том, что власти Ирана начнут выполнять условия соглашения. «Может наступить момент, когда мы больше не сможем оставаться благоразумными и будем вынуждены военным путем завершить работу, которую мы очень успешно начали. Если это произойдет, Исламская Республика Иран перестанет существовать», — написал он в соцсети Truth Social.