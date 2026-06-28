В Бахрейне прозвучали сирены воздушной тревоги

«Прозвучала сирена… Призыв к гражданам и жителям сохранять спокойствие и направиться в ближайшие безопасные места», — говорится в сообщении министерства в соцсети Х.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше