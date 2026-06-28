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NY Post: Сорос стал крупнейшим донором промежуточных выборов в США

По данным газеты, он направил на поддержку демократов $102,8 млн.

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Миллиардер Джордж Сорос стал крупнейшим индивидуальным донором нынешнего цикла промежуточных выборов в США, направив на поддержку демократов $102,8 млн. Об этом пишет газета New York Post.

По данным издания, почти вся сумма — около $102 млн — была перечислена через созданный семьей Сороса комитет, тогда как непосредственно на имя миллиардера оформлены пожертвования лишь на $793,8 тыс.

New York Post отмечает, что до выборов остается более четырех месяцев, поэтому Сорос может превысить собственный рекорд в $128 млн, установленный во время предыдущего цикла промежуточных выборов.

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