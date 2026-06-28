Раскрыто, сколько потеряет Армения, если прекратится продажа рыбы в Россию

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Армения лишится 98% доходов от экспорта рыбы, или почти 80 миллионов долларов, если потеряет российский рынок, выяснило РИА Новости, изучив данные национальных статслужб.
По итогам 2025 года доход Армении от поставок рыбы на мировые рынки составил 79,8 миллиона долларов. При этом 78,4 миллиона получено за счет экспорта в Россию. Таким образом, российский рынок обеспечил 98,3% прибыли.
Россия — крупнейший покупатель рыбы у Армении и единственная страна, которая ввозила эту продукцию на крупные суммы.
Рыбу из Армении в 2025 году также импортировали Грузия (445,4 тысячи долларов), США (336,9 тысячи долларов), Украина (305,9 тысячи долларов) и Белоруссия (208,8 тысячи долларов).
В пятницу Россельхознадзор полностью ограничил поставки из Армении всей рыбы и рыбной продукции.
С 12 июня ведомство ограничило ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства — члены ЕАЭС. Там подчеркнули, что эти меры связаны не с политикой, а с проблемами качества.