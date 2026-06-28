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На НПЗ в Краснодарском крае вспыхнул пожар после падения обломков дрона

Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани после падения обломков беспилотника. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани после падения обломков беспилотника. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По данным оперштаба, обломки БПЛА также повредили линию электропередачи, а в одном из частных домов выбило стекла.

По предварительной информации, пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, который летел в направлении столицы.

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