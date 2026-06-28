Обломки БПЛА вызвали возгорание на НПЗ в Славянске-на-Кубани

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе произошло в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА, пострадавших, предварительно, нет, сообщает региональный оперштаб.
«В Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ. Также обломки повредили линию электропередачи, в одном из частных домовладений выбило стекла. По предварительной информации, пострадавших нет. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе «Макс».
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