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Силы ПВО Кувейта отражают удары ракет и БПЛА

Граждан призывают соблюдать инструкции безопасности.

ДОХА, 28 июня. /ТАСС/. Система ПВО Кувейта отражает беспилотные и ракетные удары над территорией страны. Об этом сообщили в Минобороны эмирата.

«В настоящее время система ПВО Кувейта противостоит вражеским ракетным и беспилотным атакам. Генеральный штаб армии отмечает, что звуки взрывов являются результатом перехвата вражеских атак», — говорится в заявлении оборонного ведомства эмирата в X.

Армия Кувейта призывает граждан соблюдать инструкции безопасности, опубликованные соответствующими органами власти.

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