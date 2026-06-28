Хинштейн: освобожденных из плена жителей Курской области пытали

«Поздно вечером возвращенные из плена приехали в Курск. Встретил их вместе с родными и близкими… От того, что рассказывают, просто леденеет кровь. Людей держали в тюрьмах, в колониях вместе с уголовниками, относились как к скотине, даже хуже — били, издевались, кормили кое-как. Роману выжгли букву “Z” на руке», — написал Хинштейн в канале на платформе «Макс».