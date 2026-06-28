Хинштейн: освобожденных из плена жителей Курской области пытали

По его словам, их содержали в колониях совместно с уголовниками, подвергали избиениям и плохо кормили, а одному из пострадавших выжгли на руке букву «Z».
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в субботу проинформировала, что пять жителей Курской области и еще двое гражданских из других регионов возвращаются в Россию, тогда как семь человек направляются на Украину.
«Поздно вечером возвращенные из плена приехали в Курск. Встретил их вместе с родными и близкими… От того, что рассказывают, просто леденеет кровь. Людей держали в тюрьмах, в колониях вместе с уголовниками, относились как к скотине, даже хуже — били, издевались, кормили кое-как. Роману выжгли букву “Z” на руке», — написал Хинштейн в канале на платформе «Макс».
Губернатор добавил, что провел переговоры с Лантратовой, и стороны намерены предпринять все возможное для выяснения судьбы остальных пропавших. Как уточнил Хинштейн, на данный момент сведения о нахождении кого-либо из курян на территории Украины не находят подтверждения.