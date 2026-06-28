Силы ПВО Кувейта отражают воздушную атаку

Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают атаку ракет и беспилотников. Об этом сообщил Генеральный штаб армии страны.
«Если слышны звуки взрывов, то они являются результатом перехвата враждебных целей», — говорится в публикации военного ведомства в соцсети X.
Жителей призвали соблюдать инструкции по безопасности.
Ранее на территории Бахрейна сработали сирены воздушной тревоги.
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