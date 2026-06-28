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Евродепутат сравнил современную русофобию на Западе с эпохой Маккарти в США

Картайзер сравнил современную русофобию на Западе с эпохой Маккарти в США.

БРЮССЕЛЬ, 28 июн — РИА Новости. Современное отношение к России на Западе все больше напоминает атмосферу эпохи Маккарти в США 1950-х годов, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

«Единственная историческая аналогия, которая приходит мне на ум, — это эпоха Маккарти в Соединенных Штатах. Сегодня антикоммунизм 1950-х годов во многом превратился в русофобию, возведенную в ранг официальной доктрины», — сказал собеседник агентства, комментируя отмену в последний момент публикации в европейском издании Politico статьи главы МИД России Сергея Лаврова.

По словам депутата, в США того периода повсюду искали советских шпионов, а деятелей культуры и общественных деятелей подвергали политическим преследованиям.

Картайзер в последнее время подвергается нападкам со стороны ряда коллег в Европарламенте за критику политики Запада в отношении России и призывы к восстановлению диалога с Москвой.

Ранее издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи «Украина, Европа и глобальная безопасность» министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Статья была опубликована в журнале «Международная жизнь» и на официальном сайте МИД РФ.

В материале министр написал, что Европа предлагает России переговоры не для достижения мира, а для того, чтобы выиграть время для укрепления ВСУ и дальнейших поставок западных вооружений. Кроме того, Лавров указал на риски прямого столкновения НАТО и России, которое, по его оценке, может привести к обмену ядерными ударами. Глава МИД РФ также подчеркнул, что Россия предпочитает добиваться целей СВО дипломатическими средствами.

Маккартизм — период в США начала 1950-х годов, связанный с кампанией сенатора Джозефа Маккарти по борьбе с предполагаемым коммунистическим влиянием. В те годы тысячи людей подвергались подозрениям, публичным обвинениям, цензуре и профессиональным ограничениям. Позднее термин «маккартизм» стал символом политических преследований и подавления инакомыслия.

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