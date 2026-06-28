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Депутат ГД Бессараб: работающим пенсионерам с 1 августа проиндексируют пенсии

Работающим пенсионерам с 1 августа 2026 года проиндексируют пенсии. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Работающим пенсионерам с 1 августа 2026 года проиндексируют пенсии. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В беседе с РИА Новости она отметила, что перерасчёт коснётся пенсионеров, которые продолжали работать в 2025 году.

Размер прибавки составит до трёх индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

Ранее депутат сообщила, что точечное повышение пенсий с 1 июля 2026 года коснётся граждан в возрасте 80 лет и россиян, имеющих I группу инвалидности.