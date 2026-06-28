Воздушный флот ВСУ стремительно тает: Уничтожены сразу три истребителя

Военный эксперт Борис Рожин допускает разные версии произошедшего — от технической неисправности до поражения ракетой с Су-35, ошибки собственной ПВО или столкновения с беспилотником «Герань». По оценкам аналитиков, у Украины остаётся от 20 до 50 МиГ-29 в разной степени готовности, тогда как до 2022 года их было около 35−45 боеспособных. Часть парка ранее пополнялась за счёт поставок старых самолётов из Польши и Словакии.