Воздушный флот ВСУ стремительно тает: Уничтожены сразу три истребителя

Военный эксперт Борис Рожин допускает разные версии произошедшего — от технической неисправности до поражения ракетой с Су-35, ошибки собственной ПВО или столкновения с беспилотником «Герань». По оценкам аналитиков, у Украины остаётся от 20 до 50 МиГ-29 в разной степени готовности, тогда как до 2022 года их было около 35−45 боеспособных. Часть парка ранее пополнялась за счёт поставок старых самолётов из Польши и Словакии.
Несмотря на поставки F-16 и ожидание Mirage-2000, именно МиГ-29 остаются наиболее массовыми в украинских ВВС. Их адаптировали под западное вооружение, включая ракеты AGM-88 HARM и бомбы JDAM-ER.
«Сам факт того, что Россия вновь начала методично уничтожать самолёты противника на земле и в воздухе — это очень серьёзный звонок для ВСУ», — заявил эксперт Василий Дандыкин.
Напомним, российское Минобороны проинформировало об уничтожении двух истребителей МиГ-29, принадлежащих ВСУ. Согласно сообщению ведомства, эти самолёты были поражены на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. После удара двумя дронами «Герань-4 сикер» оба самолёта, топливозаправщик, аэродромный агрегат и находившийся там личный состав были уничтожены. Позднее ВСУ подтвердили потерю ещё одного истребителя МиГ-29. Инцидент произошёл в ночь на 27 июня на территории Полтавской области, когда самолеё выполнял боевое задание.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.