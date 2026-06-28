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Иран атаковал американскую базу в Кувейте и порт ВМС США в Бахрейне

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о нанесении ракетного и беспилотного удара по объектам США на Ближнем Востоке. По сообщению пресс-службы формирования, которое передает Tasnim, целями атаки стали американская авиабаза Али аль-Салем в Кувейте и база Пятого флота ВМС в порту Салман в Бахрейне.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о нанесении ракетного и беспилотного удара по объектам США на Ближнем Востоке. По сообщению пресс-службы формирования, которое передает Tasnim, целями атаки стали американская авиабаза Али аль-Салем в Кувейте и база Пятого флота ВМС в порту Салман в Бахрейне.

В КСИР заявили, что цели были поражены. Там добавили, что атаковали объекты в ответ на сегодняшний авианалет США на территорию Ирана.

Незадолго до заявления Тегерана пресс-служба генерального штаба армии Кувейта сообщила, что национальные силы ПВО ведут отражение ракетных ударов и налетов беспилотников. Данных о пострадавших или разрушениях с кувейтской стороны к этому моменту не поступало.

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