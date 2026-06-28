В Краснодарском крае при падении обломков БПЛА пострадал человек

Один человек пострадал в хуторе Трудобеликовском в Краснодарском крае после падения обломков беспилотника. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
Уточняется, что обломки БПЛА повредили четыре частных дома. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.
На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.
Ранее стало известно, что возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани после падения обломков беспилотника.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше