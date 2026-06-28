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Власти Ливана попросили Трампа повлиять на Израиль для вывода войск

Президент Ливана Джозеф Аун призвал Трампа оказать давление на Израиль, чтобы ЦАХАЛ вывели с ливанской территории.

Источник: Аргументы и факты

Президент Ливана Джозеф Аун попросил главу Белого дома Дональда Трампа повлиять на Израиль, чтобы тот вывел свои войска с территории арабской республики, сообщили в администрации ливанского лидера.

26 июня представители Ливана и Израиля при посредничестве США заключили в Вашингтоне рамочное соглашение об урегулировании конфликта. Позже Аун и Трамп провели телефонный разговор.

«Президент выразил надежду, что США помогут предотвратить любые нарушения этого соглашения и обеспечат выполнение всех достигнутых договоренностей, в частности, окажут давление на Израиль с тем, чтобы он ушел с занимаемых территорий на юге страны», — отметили в администрации арабской республики.

В заявлении отмечается, что ливанские войска должны вернутся на прежние территории до границы с Израилем. В документе обращается внимание, что Ливан несёт ответственность за выполнение своей части договоренностей, достигнутых на встрече с представителями Израиля в США.

Напомним, ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что рамочное соглашение по Ливану якобы стало серьёзным политическим поражением для Ирана. Глава правительства пояснил, что переговоры привели к результату, который будто бы укрепляет позиции Израиля в сфере безопасности.

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