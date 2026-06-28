Власти Ливана попросили Трампа повлиять на Израиль для вывода войск

Президент Ливана Джозеф Аун попросил главу Белого дома Дональда Трампа повлиять на Израиль, чтобы тот вывел свои войска с территории арабской республики, сообщили в администрации ливанского лидера.
26 июня представители Ливана и Израиля при посредничестве США заключили в Вашингтоне рамочное соглашение об урегулировании конфликта. Позже Аун и Трамп провели телефонный разговор.
«Президент выразил надежду, что США помогут предотвратить любые нарушения этого соглашения и обеспечат выполнение всех достигнутых договоренностей, в частности, окажут давление на Израиль с тем, чтобы он ушел с занимаемых территорий на юге страны», — отметили в администрации арабской республики.
В заявлении отмечается, что ливанские войска должны вернутся на прежние территории до границы с Израилем. В документе обращается внимание, что Ливан несёт ответственность за выполнение своей части договоренностей, достигнутых на встрече с представителями Израиля в США.
Напомним, ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что рамочное соглашение по Ливану якобы стало серьёзным политическим поражением для Ирана. Глава правительства пояснил, что переговоры привели к результату, который будто бы укрепляет позиции Израиля в сфере безопасности.