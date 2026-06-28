Власти Ливана попросили Трампа повлиять на Израиль для вывода войск

«Президент выразил надежду, что США помогут предотвратить любые нарушения этого соглашения и обеспечат выполнение всех достигнутых договоренностей, в частности, окажут давление на Израиль с тем, чтобы он ушел с занимаемых территорий на юге страны», — отметили в администрации арабской республики.